Уфа получит из федерального бюджета 1.1 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры

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Уфа и Екатеринбург получат от Правительства России по 1,1 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба кабмина на своем сайте. Отмечается, что изначально планировалось выделить эти деньги из федерального бюджета только в 2022-2023 годах, но так как в городах-миллионниках активно идет строительство нового жилья, транш будет выделен чуть раньше.

Уточняется, что часть средств в Уфе пойдет на ускоренное строительство водовода в Кировском и Демском районах, а его общая протяженность составит около 23,4 км. Это позволит в дальнейшем построить в районах еще 16 миллионов жилых квадратных метров и обеспечить новые территории развитой коммунальной инфраструктурой.