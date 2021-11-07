В Уфе загорелся один из павильонов на вьетнамском рынке: эвакуировали 150 человек

Фото: МЧС по РБ

Сегодня днем в Уфе загорелся один из павильонов вьетнамского рынка в Деме. Очевидцы сообщили, что из-под крыши здания валит густой черный дым. Администрация быстро вывела на улицу 150 человек, среди которых были посетители и сотрудники рынка. Многие продавцы в спешке вытаскивали огромные сумки с товаром, другие вызывали пожарных. Детей в толпе не было, поэтому эвакуация проходила максимально быстро.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, загорелось небольшое помещение внутри пристроя к основному зданию оптовой базы, общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Довольно быстро пожар удалось сначала локализовать, а потом и полностью потушить, поэтому пострадавших, как и больших разрушений, удалось избежать.

- К реагированию от МЧС России привлекалось 35 человек и 14 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, - добавили в пресс-службе ведомства.