Коронавирус в Башкирии: за сутки 665 человек заболели и 13 скончались

Ежедневное число умерших постепенно начинает снижаться Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Башкирии, кажется, начинает стабилизироваться. За сутки выявили еще 665 новых случаев ковида, а общее число зараженных достигло 90885 человек. Еще 13 жителей республики скончались от осложнений вируса, всего от последствий заболевания скончались 2825 инфицированных пациентов. Число выздоровевших за последние 24 часа увеличилось на 658 – всего победить вирус смогли 79863 жителей Башкирии.

Продолжается в регионе и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились уже 1733249 жителей республики. Полностью привились 1399711 человек. Напомним, без сертификата о прививке или справке о перенесенном заболевании сейчас не попасть в большинство общественных мест, а на днях в мэрии Уфы и Стерлитамака от представителей профсоюза поступило предложение проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта.