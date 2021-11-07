В Башкирии за сутки вспыхнули 2 лесных пожара: горело более 27 гектаров леса

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 33 случая горения сухой травы на общей площади около 50 гектаров, а также два лесных пожара. В Учалинском районе площадь возгорания составила около 24 Га. В Туймазинском районе, в 6 километрах от села Мулла-Камыш, загорелся лес на площади 3,5 Га. Распространению огню помешала грунтовая дорога, а также быстро подоспели пожарные, не дав пламени перекинуться дальше.

В пресс-службе республиканского МЧС заверили, что все очаги возгорания были быстро потушены, при этом угрозы населенным пунктам не возникало. Все случаи возгорания взяты на контроль ведомства, причины пожаров уточняются. Местные жители жалуются на охотников, которые разводят костры и бросают непотушенные окурки на сухую траву.