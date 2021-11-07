Под Уфой в жуткой аварии с фургоном погиб 18-летний парень

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня рано утром под Уфой произошла серьезная авария, в которой погиб молодой парень. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, все случилось на дороге между Авдоном и поселком Подымалово. Там лоб в лоб на большой скорости столкнулись фургон Man, за рулем которой находился 39-летний житель Татарстана, и отечественная «семерка» под управлением 18-летнего местного жителя. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла, а ее водитель скончался мгновенно. Чтобы извлечь его тело из салона, потребовалась помощь спасателей со специнструментом.

Сейчас на месте аварии продолжают работать экстренные службы. Дорожные полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии. Известно, что у погибшего парня не было водительских прав.