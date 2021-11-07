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Общество7 ноября 2021 8:46

"Будет стриптиз и отличная музыка": жительница Башкирии пожаловалась на клуб, который устраивал вечеринки в разгар пандемии

На обращение женщины быстро отреагировали, и вечеринку в итоге отменили
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Стриптиза местные жители так и не дождались

Стриптиза местные жители так и не дождались

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница села Красный ключ в Нуримановском районе возмутилась, что местный клуб, несмотря на разгар коронавирусной эпидемии и антиковидных ограничений проводит шумные вечеринки. В доказательство она привела афишу с анонсом дискотеки, где организаторы обещают "стриптиз-шоу, отличную музыку для настроения, чтобы танцевать, и кальянную". При этом девушкам вход до полуночи гарантировался бесплатный.

- И что, ограничения уже совсем не действуют? - негодует Оксана Г. на странице в соцсетях Радия Хабирова.

На обращение женщины быстро отреагировали в администрации Нуримановского района. Они заверили, что уже связались с арендатором клуба и напомнили, что все ночные увеселительные мероприятия строго запрещены. Так что вечеринку благополучно отменили, а полицейские пройдут с рейдами по остальным заведениям, чтобы удостовериться - все ли помнят про антиковидные правила.