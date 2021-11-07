В Башкирии разыскивают рыбака, уплывшего по реке на резиновой лодке

Спасатели проверяют окрестности Белой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в службу спасения поступило сообщение, что в Краснокамском районе, буквально в 10 километров от города Агидель, потерялся рыбак - он может находиться в опасности. Звонившие пояснили, что все произошло около 18.00: 47-летний мужчина, будучи сильно пьяным, запрыгнул в резиновую лодку с мотором и уплыл по реке, а вот обратно так и не вернулся. Телефон он оставил в рыбацком вагончике, поэтому позвонить и сообщить о своем местоположении он тоже никак не мог. Обеспокоенные друзья все же решили обратиться за помощью.

- На место выехали республиканские спасатели, а также сотрудники МВД из Агидели. Проводится проверка сообщения, - отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии.