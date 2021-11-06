В Башкирии всю следующую неделю будет холодная, дождливая и снежная погода

В Башкирии всю следующую неделю ожидается ненастная, холодная погода. Синоптики пообещали пасмурные дни с дождем и мокрым снегом.

В понедельник и вторник, 8 и 9 ноября, будет самая теплая погода от +2 до +5 градусов. В эти дни плюсовая температура останется даже ночью.

В следующие дни значительнее похолодает. К ненастному пасмурному небу прибавятся и дожди, температура воздуха уже в среду, 10 ноября, днем упадет до -4 градусов.

Самый холодный день будет в четверг, когда похолодает до - 6 градусов, ночью пойдет снег, который будет продолжаться всю пятницу и в выходные.