Следком РФ проверит сообщение матери из Уфы о смерти сына

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональному отделению ведомства проверить смерть адвоката Артема Семенова в Уфе. Решение принято после обращения матери адвоката к главе Следкома. По результатам проверки нужно будет сообщить о всех обстоятельствах произошедшего.

Мама погибшего 45-летнего мужчины записала видеообращение, в котором рассказала, что ее сын скончался в больнице №21. А причиной смерти, по ее мнению, стала халатность врачей. Женщина отметил, что к нему не подходили в течение семи дней, от чего он скончался в муках и без диагноза.