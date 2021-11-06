В Уфе на водопроводе в Тужиловке произошла авария

Живущие в частном секторе по улице Мамина - Сибиряка, 5а в Тужиловке уфимцы сообщили в социальных сетях о прорыве воды. По словам местных, случился прорыв центрального отопления и подступающая вода уже подбиралась к дома.

– Нужно было как можно быстрее принять меры и помочь людям. ЦУР Башкортостан оперативно передал сообщение коллегам из администрации Октябрьского района. Сотрудники “Уфаводоканала” тут же выехали на место аварии и в ночь с 5 на 6 ноября течь устранили, – прокомментировали в ЦУР.

По словам сотрудников ЦУРа, устранить проблему удалось в ночь с 5 на 6 ноября. Для этого на место происшествия выехали сотрудники «Уфаводоканала».