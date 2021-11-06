В Белорецком районе Башкирии маму с ребенком застали на тонком льду

Фото: Андрей Иванюта

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта 6 ноября в социальных сетях предупредил об опасности. По его словам, сейчас игры на льду особо опасны из-за того, что он тонкий и рассказал историю о том, как дети и взрослые катаются на нем, невзирая на опасность.

– Это опасно! Лёд на белорецком пруду ещё тонкий, местами всего 5 сантиметров, он может треснуть при нагрузке! Ходить по нему безопасно можно при толщине более 10 см. В соцсетях белоречане выкладывают видео детей и взрослых на коньках на прозрачном льду. Один из спасателей предостерёг родителей, но мама ребёнка качалась на качелях и на просьбу увести детей со льда отреагировала хамством, – поделился он.

По словам Иванюты, в настоящий момент спасатели патрулируют ледоставы, и попросил не подвергать себя опасности.