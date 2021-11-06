В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега

В МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение. По данным спасателей, 6 ноября в республике ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с, ухудшение видимости, гололед и мокрый снег.

В ведомстве сообщили, что 6 ноября по прогнозу будет облачная погода с прояснениями. Пообещали также дождь, мокрый снег, гололед, гололедицу. Скорость ветра в среднем составит от 9 до 14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.

На автодорогах местами ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м.