В Башкирии попрощались с бывшим мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым

Фото: Подслушано в Башкирии/Телеграм

Сегодня, 6 ноября, в Стерлитамаке попрощались с бывшим мэром города Владимиром Куликовым. На похороны, как передает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» помимо близких приехал глава республики Радий Хабиров, главы городов и районов, а также члены правительства. Погребение состоится в его городе.

О том, что Владимир Куликов скончался, стало известно 4 ноября. бывшего главу «южной столицы» республики привезли в Уфу, в Республиканскую больницу. Днем у него остановилось сердце.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 55-летний Владимир Куликов угодил в больницу 16 октября этого года. Тогда близкие и бывшие коллеги не распространялись о его диагнозе. Известно было лишь, что он борется с тяжелой болезнью.