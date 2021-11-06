Жителя Башкирии сбил насмерть автобус вахтовиками

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии в республике, которая произошла 5 ноября на 101 км дороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По информации ведомства, 61-летний водитель микроавтобуса с вахтовиками сбил 52-летнего местного жителя.

Уточняется, что автобус ехал с 19 вахтовиками из Екатеринбурга в сторону Уфы. Со слов водителя, пешеход шел по краю дороги без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Боьше пострадавших и погибших нет.

В седьмом часу вечера на 101 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит 61-летний мужчина, управляя микроавтобусом "Mercedes Sprinter", двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Уфы, допустил наезд на 52-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. В момент аварии в автобусе находились 19 вахтовиков. Среди пассажиров никто не пострадал. Известно, что на одежде погибшего светоотражающих элементов не имелось. Со слов водителя, мужчина шёл по проезжей части. Начато разбирательство.