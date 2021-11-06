Уфимец хранил тело убитого племянника четыре года у себя дома

Фото: Следком Башкирии

Житель Уфы сознался о совершенном четыре года назад убийстве. Мужчина сам пришел к правоохранителям 4 ноября и рассказал, что убил своего племянника. В настоящий момент в его отношении возбуждено уголовное дело ( ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По словам уфимца, в ночь с 30 на 31 октября 2017 года между ним и его 32-летним племянником произошел конфликт, так как тот пришел домой в состоянии наркотического опьянения. Вскоре конфликт перерос в драку, во время которой фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им свою жертву в шею. Тело он спрятал у себя в погребе.

В настоящий момент подозреваемого задержали, ему избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.