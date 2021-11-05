В нескольких торговых центрах Башкирии выявлены нарушения антиковидных правил

Всего было проверено пять ТЦ – «Планета», «Мечта», «Простор», «Универсал», «Рико», магазин «Монреаль», а также фитнес-центр «Спортлига» и баня по проспекту Ленина, 87. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Башкирии сегодня, 5 ноября, провел проверку торговых центров в Октябрьском. Специалисты выявили нарушения противоэпидемиологических требований. Всего было проверено пять ТЦ – «Планета», «Мечта», «Простор», «Универсал», «Рико», магазин «Монреаль», а также фитнес-центр «Спортлига» и баня по проспекту Ленина, 87.

На входе в «Планету» и «Рико» никто не проверял, надевают ли посетители маски, есть ли у них сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном ковиде, температура также не замерялась.

Роспотребнадзор составил протокол осмотра помещений, вскоре дела будут рассмотрены в суде.

Нарушения были выявлены также в «Мечте» и «Просторе». Администрация этих торговых центров решила временно закрыться до устранения выявленных нарушений.