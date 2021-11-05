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Происшествия5 ноября 2021 19:09

Следователи Башкирии проверяют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка во время игр

ЧП произошло в Илишевском районе
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Выход на лед сейчас очень опасен

Выход на лед сейчас очень опасен

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту смерти шестилетнего мальчика в селе Игметово Илишевского района. Как ранее сообщала «КП-Уфа», днем 5 ноября ребенок утонул в пруду во время игр с друзьями. Лед был слишком тонкий и не выдержал мальчика.

В следкоме пояснили, что детей было двое. Один ушел под лед, второй побежал звать на помощь взрослых. Однако спасти ребенка все же не удалось, родители извлекли его тело.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщили правоохранители.