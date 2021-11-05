Следователи Башкирии проверяют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка во время игр

Выход на лед сейчас очень опасен

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту смерти шестилетнего мальчика в селе Игметово Илишевского района. Как ранее сообщала «КП-Уфа», днем 5 ноября ребенок утонул в пруду во время игр с друзьями. Лед был слишком тонкий и не выдержал мальчика.

В следкоме пояснили, что детей было двое. Один ушел под лед, второй побежал звать на помощь взрослых. Однако спасти ребенка все же не удалось, родители извлекли его тело.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, - сообщили правоохранители.