Массовые проверки ГИБДД пройдут сегодня и завтра в Уфе

В отделе ГИБДД по Уфе в очередной раз напомнили водителям, что перед тем, как начать движение, стоит убедиться, имеются ли у вас необходимые документы при себе, а также в исправности транспорта.

В Уфе сегодня и завтра, 5 и 6 ноября, дорожные полицейские проведут массовые проверки на дорогах. Профилактические мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД.

В отделе ГИБДД по Уфе в очередной раз напомнили водителям, что перед тем, как начать движение, стоит убедиться, имеются ли у вас необходимые документы при себе, а также в исправности транспорта.

- Пристегиваться и пристегивать тех, кто находится в салоне авто, а для самых маленьких использовать специальные детские удерживающие устройства, - подытожили полицейские.

Отметим, что уфимские автомобилисты уже не удивляются, когда на дорогах десятки экипажей, все уже привыкли, что по выходным проходят массовые проверки.