Семьи 33 погибших от коронавируса медиков в Башкирии получили 91 млн рублей

С самого начала пандемии ковидом заболели свыше 12 тысяч медиков, а восемь из них после коронавируса стали инвалидами. Фото: Иван МАКЕЕВ

91 миллион рублей получили семьи 33 медиков, которые скончались от коронавируса. Об этом пишет РБК-Уфа со ссылкой на ФСС по РБ.

Согласно указу № 313, если ковид привел медика к временной нетрудоспособности, то размер компенсации составляет 68,8 тысяч рублей. Если же и вовсе стал инвалидом после перенесенной инфекции, сумма варьируется от 688 тысяч рублей до 2 миллионов. Если человек умер, то близкие получают 2,7 млн рублей. Стоит отметить, что выплаты полагаются не только близким врачей, но и младшего медперсонала и водителям скорой.

Башкирия перечислила более 15 тысяч выплат инфицированным сотрудникам здравоохранения, общая сумма достигла 1,14 млрд рублей. 91 млн рублей получили родственники 33 умерших медиков.

С самого начала пандемии ковидом заболели свыше 12 тысяч медиков, а восемь из них после коронавируса стали инвалидами.

Ранее «КП-Уфа» публиковала, почему врачи часто заражаются этой опасной инфекцией. По словам главного врача Демского ковид-госпиталя в Уфе, именно медработники особенно подвержены вирусу, поэтому и болеют гораздо чаще и тяжелее. Фанил Шамигулов отметил, что они получают наибольшую концентрацию вируса.