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Общество5 ноября 2021 15:27

Прекращены поиски 16-летней уфимки с необычным именем

Фианда Христу нашлась живой
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Девушка нуждалась в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.

Девушка нуждалась в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.

5 ноября в Уфе прекратили поиски 16-летней Фианды Христу, которую искали двое суток, сообщили поисковики. К счастью, несовершеннолетняя нашлась живой. Где она была, при каких обстоятельствах ее нашли, волонтеры организации «Лиза Алерт» не уточняют.

Отметим, что она пропала 3 ноября – вышла из дома и не вернулась обратно. Близкие обратились к поисковикам лишь спустя двое суток, а после публикации объявлений в соцсетях о пропаже девушки, она нашлась.

Девушка нуждалась в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.