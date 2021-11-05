Прекращены поиски 16-летней уфимки с необычным именем

Девушка нуждалась в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.

5 ноября в Уфе прекратили поиски 16-летней Фианды Христу, которую искали двое суток, сообщили поисковики. К счастью, несовершеннолетняя нашлась живой. Где она была, при каких обстоятельствах ее нашли, волонтеры организации «Лиза Алерт» не уточняют.

Отметим, что она пропала 3 ноября – вышла из дома и не вернулась обратно. Близкие обратились к поисковикам лишь спустя двое суток, а после публикации объявлений в соцсетях о пропаже девушки, она нашлась.

Девушка нуждалась в медицинской помощи – она инвалид по слуху, глухонемая.