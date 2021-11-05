В Башкирии продлеваются школьные каникулы

Дети должны были вернуться в школу после каникул 8 ноября, но теперь они выйдут на учебу только 15-го Фото: Олег Укладов

Сегодня, 5 ноября, власти Башкирии решили продлить школьные каникулы до 14 ноября включительно. Такое решение принял оперштаб по борьбе с ковидом в регионе, сообщили в Минобразования.

Отметим, что дети должны были вернуться в школу после каникул 8 ноября, но теперь они выйдут на учебу только 15. Школьники отдохнут две недели.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году осенние каникулы длились целых три недели, причиной тогда стал тоже коронавирус. Длинные каникулы не повлияли на усвоение детьми программы.

Детские сады в Башкирии продолжают работу в штатном режиме с 8 ноября.

Напомним, что власти решили не продлевать нерабочие дни в регионе, они продлятся до 7 ноября включительно, 8-го горожане выйдут на рабочие места.