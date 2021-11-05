Власти Башкирии приняли решение о дальнейшей судьбе длинных выходных

Отметим, что в Башкирии нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября включительно из-за серьезного распространения коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии принял решение не продлевать длинные выходные в республике, говорится на сайте главы республики. Чем это обосновано, пока неизвестно. Таким образом, жители региона выйдут на рабочие места 8 ноября.

Отметим, что в Башкирии нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября включительно из-за серьезного распространения коронавируса.

Накануне власти заявили, что ситуация с ковидом в республике стабилизировалась, и регион вышел на плато. Аргументировали это тем, что за сутки не прибавлялось больше 670 новых случаев в течение последних нескольких дней. За последние 24 часа 673 человека заразились ковидом, всего с начала пандемии число заболевших составило 89 521.