Тело убитой подругой жительницы Башкирии уже пятые сутки лежит в морге

Ее тело до сих пор находится в морге, подруги убитой собирают деньги на похороны, чтобы похоронить ее достойно.

Стала известна личность 28-летней женщины, которая была убита своей же 36-летней подругой в Салавате. Как ранее писала «КП-Уфа», трагедия произошла 31 октября. Подозреваемая 30 октября отмечала день рождения и поругалась с супругом, затем ушла из дома. А когда вернулась, застала своего любимого со своей же подругой, между женщинами случился конфликт, который вечером того же дня закончился убийством. Злоумышленница позвала подругу на кухню на разговор, где зарезала ее кухонным ножом. Подозреваемая не стала скрываться, дождалась стражей порядка и созналась в содеянном.

Погибшей оказалась 28-летняя жительница Салавата Екатерина. Ее тело до сих пор находится в морге, подруги убитой собирают деньги на похороны, чтобы похоронить ее достойно.

- Катя – сирота. У нее нет никого кроме нас. Была дочка, но ее лишили родительских прав, сейчас эта девочка растет в другой семье, ей лет 10 где-то, - рассказала «КП» подруга женщины. – Если не собрать деньги и не заняться похоронами самим, ее похоронят просто как бездомную, поэтому мы надеемся на помощь неравнодушных.

Также подруги убитой занимаются сейчас квартирным вопросом – Екатерина получила квартиру как сирота, и сейчас женщины хотят, чтобы жилье осталось для ее дочери.

Что касается задержанной, с ней проводятся следственные действия, ей уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).