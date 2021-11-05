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Здоровье5 ноября 2021 11:55

673 человека заразились коронавирусом за сутки в Башкирии

Число заразившихся подходит к 90 000
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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637 человек за минувшие 24 часа выздоровели, количество выписанных пациентов составило 78 536.

637 человек за минувшие 24 часа выздоровели, количество выписанных пациентов составило 78 536.

Фото: Иван МАКЕЕВ

89 521 человек заразился коронавирусом в Башкирии с начала пандемии – за сутки заболели еще 673 человека. Последние данные передает Администрация главы республики.

637 человек за минувшие 24 часа выздоровели, количество выписанных пациентов составило 78 536.

Но растет и количество смертей – число умерших увеличилось на 37 и составляет 2782 человека.

Также в регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получили 1 718 835 человек, вторым компонентом привились 1 379 866 человек.

Власти напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в своей поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации.