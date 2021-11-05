673 человека заразились коронавирусом за сутки в Башкирии

637 человек за минувшие 24 часа выздоровели, количество выписанных пациентов составило 78 536. Фото: Иван МАКЕЕВ

89 521 человек заразился коронавирусом в Башкирии с начала пандемии – за сутки заболели еще 673 человека. Последние данные передает Администрация главы республики.

637 человек за минувшие 24 часа выздоровели, количество выписанных пациентов составило 78 536.

Но растет и количество смертей – число умерших увеличилось на 37 и составляет 2782 человека.

Также в регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получили 1 718 835 человек, вторым компонентом привились 1 379 866 человек.

Власти напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в своей поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации.