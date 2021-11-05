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Общество5 ноября 2021 10:46

Башкирия получит часть Челябинской области, где родился национальный герой

Власти регионов уже заключили Соглашение
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Власти регионов уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Власти регионов уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Челябинская область передает Башкирии исторически важную часть – место, где родился Салават Юлаев. Власти регионов уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Константин Толкачев объяснил, что на границе Башкирии и Челябинской области есть территория, которая очень важна для республики. В 18 веке на этой территории была деревня Текеево – родина национального героя башкир Салавата Юлаева. Ученые до сих пор спорят об ее истинном расположении, но они уверены, что исторически значимые места охватывают в том числе часть приграничной территории Челябинской области.

После переговоров было решено, что эта земля переходит Башкирии. Известно, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя регионами уже закончены, Соглашение уже заключено.