Башкирия получит часть Челябинской области, где родился национальный герой

Власти регионов уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Челябинская область передает Башкирии исторически важную часть – место, где родился Салават Юлаев. Власти регионов уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Константин Толкачев объяснил, что на границе Башкирии и Челябинской области есть территория, которая очень важна для республики. В 18 веке на этой территории была деревня Текеево – родина национального героя башкир Салавата Юлаева. Ученые до сих пор спорят об ее истинном расположении, но они уверены, что исторически значимые места охватывают в том числе часть приграничной территории Челябинской области.

После переговоров было решено, что эта земля переходит Башкирии. Известно, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя регионами уже закончены, Соглашение уже заключено.