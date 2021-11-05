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Общество5 ноября 2021 8:28

6 и 7 ноября в Уфе пройдут сельхозярмарки

В связи с этим будет перекрыта часть улицы Правды в Деме
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов.

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе в субботу и воскресенье, 6 и 7 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести продукты от башкирских производителей.

В мэрии опубликовали адреса ярмарок, которые ожидаются 6 ноября:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами 3, 5, 7;

- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.

7 ноября ярмарки пройдут на Рабкоров в двух местах – рядом с домами 3, 5, 7 и 20.

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов. В Деме в связи с этим 6 ноября будет частично перекрыта улица Правды – на участке от улицы Таллинской до Ухтомского нельзя будет проехать на транспорте.