6 и 7 ноября в Уфе пройдут сельхозярмарки

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе в субботу и воскресенье, 6 и 7 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести продукты от башкирских производителей.

В мэрии опубликовали адреса ярмарок, которые ожидаются 6 ноября:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами 3, 5, 7;

- на площадке по улице Рабкоров, д. 20.

7 ноября ярмарки пройдут на Рабкоров в двух местах – рядом с домами 3, 5, 7 и 20.

Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов. В Деме в связи с этим 6 ноября будет частично перекрыта улица Правды – на участке от улицы Таллинской до Ухтомского нельзя будет проехать на транспорте.