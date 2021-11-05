Умерла через несколько дней: в Башкирии молодая мать стала жертвой неадекватного водителя

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На днях стало известно о том, что пострадавшая в страшной аварии на сельской дороге в Хайбуллинском районе республики 22-летняя девушка скончалась. Эту информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. ДТП произошло еще 27 октября поздней ночью на дороге Акъяр-Новочеркасское.

Тогда, по данным дорожной полиции, 38-летний нетрезвый водитель за рулем «Лада Гранта» вылетел с дороги в кювет. Все, кто находился в этот момент в легковушке, получили различные травмы. Среди пострадавших оказалась 22-летняя Олеся М. и еще один 23-летний молодой человек. Их госпитализировали в ближайшую больницу, а накануне стало известно, что молодая женщина скончалась.

О личности погибшей известно, что проживала она в селе Зирган и воспитывала четырехлетнюю девочку. Местные жители, знакомые с семьей Олеси, отзывались о ней исключительно положительно. Как оказалось, из родных у нее была только бабушка, которая всячески помогала ей в воспитании ребенка.