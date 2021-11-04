Суд не стал избирать меру пресечения уфимскому адвокату Александру Войцеху

Фото: facebook.com//Александр Войцех

На днях врио руководителя СКР по Башкирии Евгений Лагацкий возбудил уголовное дело в отношении уфимского адвоката Александра Войцеха. Следователи вменяют ему воспрепятствование правосудию и нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сам адвокат сообщил в своих социальных сетях еще 2 ноября. А уже сегодня состоялось заседание Советского районного суда оп избранию меры пресечения для Александра Войцеха.

Как сообщил «КП-Уфа» находившийся в этот момент в здании суда адвокат Роман Петров, следователи СКР по Башкирии ходатайствовали, чтобы по решению суда Войцеху запретили общение с участницей одного из уголовных дел, где он осуществлял защиту. Так же Петров рассказал, что Александра Войцеха защищал адвокат по назначению (государства – Ред.) и один из московских адвокатов.

В Объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщают, что судья Советского райсуда Уфы изучил материалы следствия и выслушал всех участников процесса и принял решение отказать в удовлетворении ходатайства следователя. По не вступившему пока в законную силу решению суда мера пресечения в отношении Александра Войцеха не принята.