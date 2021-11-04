Мэр Стерлитамака Рустем Газизов высказался о кончине своего предшественника Владимира Куликова

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Действующий сити-менеджер Стерлитамака Рустем Газизов прервал «молчание» в своих социальных сетях: чиновник выразил соболезнования в связи с кончиной своего предшественника Владимира Куликова. Напомним, экс-мэр «южной столицы» умер сегодня в больнице в Уфе, куда его перевели минувшей ночью.

- Сегодня не стало моего близкого друга, коллеги, моего предшественника - главы администрации Стерлитамака Владимира Ивановича Куликова. Он долго боролся с болезнью, но не смог перебороть. Я его называл Иваныч. Мы были в добрых, приятельских отношениях, казалось, знали друг друга тысячу лет, - написал Рустем Газизов у себя на страничке в Инстаграм.

По словам действующего мэра Стерлитамака, Владимир Куликов «душой болел за родной город», а все его начинания местные чиновники обещают довести до конца.

- Для меня это невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда останется в наших сердцах, - пишет Рустем Газизов.