Боролся с тяжелой болезнью: в администрации Стерлитамака высказались о смерти экс-мэра Владимира Куликова

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Скоропостижную кончину экс-мэра Стерлитамака Владимира Куликова подтвердили его бывшие коллеги из городской администрации. Напомним, известие о его смерти пришло сегодня, 4 ноября.

В мэрии второго по величине города Башкирии выразили соболезнования родным и близким бывшего сити-менеджера. По словам коллег, в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

- Последние три недели Владимир Иванович боролся с тяжелой болезнью, преодолеть которую, увы, не сумел. Ему было всего 55 лет: его юбилеи всегда совпадали с городскими – с разницей в двести лет, - рассказали в пресс-службе мэрии Стерлитамака.

Напомним, Владимир Куликов ушел с поста градоначальника 8 октября, а уже 16 октября он угодил в больницу. Накануне его перевезли в тяжелом состоянии в Уфу, в Республиканскую больницу, а сегодня днем пришло сообщение о его кончине.