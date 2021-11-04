Мороз и солнце: какой будет погода в Башкирии в пятницу, 5 ноября

В Башкирии ожидается прохладная, но ясная погода

В пятницу 5 ноября в Башкирии похолодает до -11 градусов.

По данным Башгидромета, завтра в Башкирии ожидается относительно прохладная погода. Местами по республике похолодает до -11 градусов. В целом, ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем потеплеет до +5. Обильных осадков ждать не стоит – небольшой снег ожидается лишь в нескольких районах Башкирии. Небо над республикой будет ясным.

В Уфе будет чуть теплее, чем в целом по региону. Весь день и всю ночь температура воздуха остановится на отметках в +1 и -1 градус. Снега или сильно ветра в столице не ожидается.