В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 24-летнего Артура Валидова

Фото: соцсети

Родные и близкие 24-летнего жителя Туймазов Артура Валидова бьют тревогу: молодой человек вышел из дома 1 ноября и до сих пор не вернулся. О его местонахождении на данный момент нет никакой информации. К поискам Артура подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Они распространили ориентировку на парня в своих социальных сетях.

Приметы пропавшего Артура Валидова: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зелено-голубые глаза.

В день пропажи Артур был одет в черную кожаную куртку, черное худи с капюшоном, черные джинсы и желтые ботинки.

Всех, кто видел похожего молодого человека, либо знает о местонахождении Артура Валидова, просят позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно) или 112.