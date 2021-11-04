Александр Бастрыкин потребовал от Следкома по Башкирии проверить зарплаты уфимских дворников

Фото: скриншот из видеообращения

На днях уфимские дворники, работающие в УЖХ Орджоникидзевского района башкирской столицы, записали видеообращение в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Коммунальщики заявили, что им не в полном объеме выплачивают зарплату, а работодатель периодически отказывается обеспечивать их спецодеждой и инвентарем.

На видео, которое попало в сеть еще 1 ноября, четыре женщины просят председателя ведомства разобраться с несправедливостью. По их словам, им не только не выплачивают все положенные деньги, но и заставляют ездить в лес, чтобы самостоятельно «рубить метелки» из краснокнижного растения.

Реакция СУ СК не заставила себя ждать: Бастрыкин поручил Следкому по Башкирии провести проверку и выяснить все обстоятельства возможных нарушений трудовых прав уфимских дворников. На данный момент организована доследственная проверка, ход и исполнение которой находится на контроле центрального аппарата ведомства, пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.