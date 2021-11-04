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Политика4 ноября 2021 12:20

В Уфе в честь Дня народного единства возложили цветы к Монументу дружбы

В церемонии приняли участие политики и общественные деятели
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня, 4 ноября, в Уфе состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу дружбы народов. Политики, чиновники и общественные деятели пришли возложить венки к памятнику, воздвигнутому в честь 400-летия вхождения Башкирии в состав Русского государства. Поводом сегодняшней церемонии, как известно, стал праздник День народного единства.

К Монументу дружбы сегодня прибыли спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, мэр Уфы Сергей Греков, председатель Горсовета башкирской столицы Марат Васимов, депутат Госдумы от республики Эльвира Аиткулова, председатель общественной организации «Ассамблея народов республики Башкортостан» Зугура Рахматуллина, руководитель общественной организации «Собор русских Башкортостана» Валентин Павлов и другие политики и общественники.

Ранее жителей Башкирии с Днем народного единства поздравил глава республики Радий Хабиров.