В Уфе пройдет онлайн-форум по социальному предпринимательству

Мероприятие пройдет в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Ведущие эксперты со всей России обсудят перспективы развития социального предпринимательства. Площадкой для дискуссии и обмена опытом станет межрегиональный онлайн-форум SocialDrive, который состоится во вторник, 9 ноября.

Форум откроется пленарным заседанием «Социальное предпринимательство как выбор региона. Тренды. Итоги. Будущее» с участием руководителей профильных министерств и ведомств региона. В панельной дискуссии «Опыт регионов: региональные инструменты по развитию социального предпринимательства» представители центров инноваций социальной сферы субъектов Российской Федерации обменяются опытом и расскажут об успешно реализованных проектах. Паблик-ток «“Серебряная экономика” и социальное предпринимательство: тренды взаимодействия и развития» обсудят перспективы развития данного направления.

Программа форума продолжится мастер-классами от лучших федеральных экспертов, бизнес-тренеров, лидеров бизнеса. Участники и зрители мероприятия узнают о способах монетизации социальных продуктов и услуг, особенностях сервисного дизайна и искусства убеждения, познакомятся с лучшими федеральными кейсами в сфере социального предпринимательства.

Ведущие эксперты со всей России обсудят перспективы развития социального предпринимательства

На площадке форума выступят региональные и федеральные спикеры:

Межрегиональный форум по социальному предпринимательству SocialDrive состоится во вторник, 9 ноября, с 10:00 до 18:00. Регистрация онлайн-участников проводится на сайте http://ufa-conf.ru/socialdrive и по телефону +7(347) 246 46 97.

Мероприятие пройдет в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и призвано стать площадкой для обсуждения наиболее интересных проектов в социальной сфере, дать стимул для дальнейшего развития социального предпринимательства в республике.

Организаторы форума — Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству, Центр инноваций социальной сферы АНО «Агентство РБ по предпринимательству», Центр «Мой бизнес», АНО «Агентство РБ по предпринимательству» при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Партнеры мероприятия — Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РБ. Оператором события выступит медиахолдинг «РБК-Уфа».