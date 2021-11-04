МЧС по Башкирии предупреждает: на республику надвигаются дожди с мокрым снегом

Непогода накроет северо-западные районы республики

Экстренные службы предупреждают жителей Башкирии о резком ухудшении погоды в некоторых районах республики. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, начиная с 20:00 4 ноября и до вечера 5 ноября в северо-западных районах прогнозируется гололед и на отдельных участках дорог гололедица.

По данным синоптиков, днем в целом по республике погода сюрпризов не преподнесет: ожидается переменная облачность без осадков. Однако на северо-западе Башкирии с утра прогнозируется небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, гололед и гололедица на отдельных участках дорог. Ветер южный, юго-западный, будет достигать порывов 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1,+4 °С.

МЧС по Башкирии предупреждает: ночью и утром на дорогах прогнозируется туман, видимость составит всего 500-1000 метров.