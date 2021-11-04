В Башкирии количество зараженных коронавирусом приближается к 89 тысячам, за сутки скончались 24 человека

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По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Башкирии зарегистрировали 675 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом общее количество пациентов с подтвержденным ковидом с начала пандемии составило 88848 человек.

Как сообщает Минздрав Башкирии, всего от коронавируса излечились 77899 человек, а прямо сейчас им инфицированы 10949 человек. За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 662 человека. К сожалению, жертвами болезни стали еще 24 пациента.

Что касается хода вакцинации от коронавируса, то по данным министерства здравоохранения республики первым компонентом на сегодняшний день привились 1,712 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 1,371 млн человек.

Ранее глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, в каких районах республики заболеваемость коронавирусом на самом высоком уровне.