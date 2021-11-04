В Башкирии на сельской дороге водитель иномарки насмерть сбила пешехода

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую среду, 3 ноября, в Стерлибашевском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в селе Стерлибашево на улице Луговая 23-летняя женщина за рулем «Toyota Corolla» совершила наезд на 40-летнего пешехода.

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм до приезда кареты скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники дорожной полиции.

В беседе с сотрудниками ГИБДД женщина, находившаяся за рулем легковушки, рассказала, что произошло в тот злополучный день. По ее словам, когда она двигалась по дороге, ее ослепило солнце.

- Меня ослепило солнце и случился удар – я сбила человека, - заявила на камеру женщина.

Фото: скриншот видео от ГИБДД по РБ

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки госавтоинспекторы выявили более двух тысяч нарушений ГИБДД и задержали 27 нетрезвых водителей.