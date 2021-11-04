Стало известно в каких районах Башкирии самая высокая заболеваемость коронавирусом

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В минувшую среду, 3 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На заседании озвучили статистику заболеваемости COVID-19 и ход вакцинации от коронавирусной инфекции. По итогам озвученных докладов специалистов, Хабиров рассказал, когда в республике начнут снимать ограничительные меры.

По данным на 3 ноября 2021 года в Башкирии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1,697 млн человек – это 68,3% населения, подлежащего вакцинации. Полностью же завершили вакцинацию 1,350 млн жителей республики или 54,7% населения. Лидерами по вакцинации стали Буздякский, Уфимский, Чекмагушевский, Чишминский и Альшеевский районы – там вакцинацию прошли уже более 90% жителей.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в нерабочие дни темпы вакцинации снизились. Он же озвучил районы республики, где самый высокий на данный момент уровень заболеваемости коронавирусом.

- Наибольшие показатели заболеваемости мы фиксируем в Бижбулякском, Бакалинском, Туймазинском, Федоровском и Зилаирском районах – именно там, где довольно низкие темпы вакцинации, - подчеркнул Забелин.

По словам министра, действующие ограничения дают свои результаты – за прошедшую неделю Минздрав сократил коечный фонд в госпиталях на тысячу коек.