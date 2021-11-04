Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 4 ноября, вся страна отмечает праздник – День народного единства. Свои поздравления жителям Башкирии передал и глава республики Радий Хабиров. В поздравительной речи он отметил, что этот праздник является «олицетворением любви к Родине, символом мощи российского государства, гордости за наших предков, отстоявших независимость Отечества».

Напомним, День народного единства изначально праздновался в России как день освобождения Москвы от польских войск народным ополчением под командованием князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Кузьмы Минина в 1612 году.

В поздравлении в адрес жителей Башкирии Радий Хабиров отметил, что народы республики всегда «чувствовали ответственность за судьбу своего родного края и всей страны».

- Продолжая традиции созидания, в наши дни республика уверенно борется с пандемией коронавируса, укрепляет экономику и социальную сферу, реализует крупные инвестиционные проекты, благоустраивает города и села, занимает по многим показателям передовые позиции в Российской Федерации, - говорится в поздравительной речи Хабирова на официальном сайте главы республики.

В заключении Радий Хабиров пожелал всем жителям Башкирии здоровья, благополучия, мира и добра.