«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Амуром»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В минувшую среду, 3 ноября, уфимский «Салават Юлаев» принимал на льду «Уфа-Арены» хабаровский «Амур». После выездного матча в Минске против местного «Динамо» в составе «юлаевцев» произошли существенные перестановки. В заявку на матч на этот раз не попали нападающие Сакари Маннинен, Джефф Плэтт и Владислав Картаев, а также защитники Михаил Науменков, Евгений Бирюков и Павел Коледов.

В непростом матче хоккеисты «Салавата Юлаева» смогли отыграться с 0:2 и одержать волевую победу. Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго игрового отрезка хабаровчане забросили сразу две. Сначала отличился Данил Файзуллин, а затем Никита Пивцакин. Всего через минуту «юлаевцам» удалось отыграть одну шайбу – забил Тему Хартикайнен.

После этого игроки «Салавата Юлаева» смогли реализовать два большинства и переломили ход игры. Сначала «лишнего» реализовал Сергей Шмелев, сравняв счет – 2:2. Точку в матче поставил Маркус Гранлунд, который набрал по итогу три очка (1+2) по системе гол+пас. Итог – 3:2 в пользу «юлаевцев».

Следующий матч уфимские хоккеисты также проведут на льду «Уфа-Арены», игра состоится в предстоящую пятницу, 5 ноября. Соперниками подопечных Томи Ламса станут игроки омского «Авангарда».