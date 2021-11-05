Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 ноября 2021 7:32

Врач уфимского ковид-госпиталя рассказал, почему умирают медики из-за коронавируса

Медперсонал получает наибольшую концентрацию вируса, поэтому и болеет намного тяжелее
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Даже защитный костюм не всегда стопроцентно защищает медика от вируса

Даже защитный костюм не всегда стопроцентно защищает медика от вируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно в новостях прозвучало печальное известие о смерти известного врача-рентгенолога, который работал в ковид-госпитале в Зубово. Некоторые СМИ уточняли, что доктор скончался из-за последствий коронавируса. По словам главного врача Демского ковид-госпиталя, именно медики особенно подвержены вирусу, поэтому и болеют гораздо чаще и тяжелее.

- У нас тоже есть потери – мы похоронили доктора, старшую акушерку, двух водителей. Медикам сложнее в том плане, что они получают наибольшую концентрацию вируса, поэтому даже прививка не всегда спасает от заболевания. Однако никакой другой альтернативы вакцинации на сегодняшний день в мире не существует, поэтому прививка – единственный способ остановить пандемию, - подчеркнул Фанил Шамигулов.