Врач уфимского ковид-госпиталя рассказал, почему умирают медики из-за коронавируса

Даже защитный костюм не всегда стопроцентно защищает медика от вируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно в новостях прозвучало печальное известие о смерти известного врача-рентгенолога, который работал в ковид-госпитале в Зубово. Некоторые СМИ уточняли, что доктор скончался из-за последствий коронавируса. По словам главного врача Демского ковид-госпиталя, именно медики особенно подвержены вирусу, поэтому и болеют гораздо чаще и тяжелее.

- У нас тоже есть потери – мы похоронили доктора, старшую акушерку, двух водителей. Медикам сложнее в том плане, что они получают наибольшую концентрацию вируса, поэтому даже прививка не всегда спасает от заболевания. Однако никакой другой альтернативы вакцинации на сегодняшний день в мире не существует, поэтому прививка – единственный способ остановить пандемию, - подчеркнул Фанил Шамигулов.