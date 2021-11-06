Врач уфимского ковид-госпиталя рассказал, кто такие супер-распространители коронавируса

Маска снижает концентрацию вируса в 5-8 раз Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный врач Демского ковид-госпиталя рассказал, кто такие супер-распространители коронавируса. По словам Фанила Шамигулова, главное коварство вируса заключается в том, что некоторые люди даже не подозревают, что они заражены. Они не чувствуют никаких симптомов, но при этом очень опасны для окружающих, потому что активно выделяют вирус. Из-за таких супер-распространителей рост заболеваемости может быть очень высоким.

- К нам в госпиталь поступила целая семья. Позже выяснилось, что они были на свадьбе, и кто-то там был заражен коронавирусом, хотя не кашлял и не температурил. К сожалению, спасти удалось не всех, - рассказал врач.

Медики подчеркивают, чтобы защитить себя, необходимо носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом, вернувшись с улицы домой.