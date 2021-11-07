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Здоровье7 ноября 2021 7:14

Врач уфимского ковид-госпиталя рассказал, сколько привитых от коронавируса находится в больнице

Только 10-15 процентов людей, прошедших вакцинацию, нуждаются в госпитализации
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Вакцинация - единственный способ избежать тяжелого течения болезни

Вакцинация - единственный способ избежать тяжелого течения болезни

Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи не устают повторять: на сегодняшний день только вакцинация способна эффективно защитить от тяжелого течения коронавируса. Абсолютное большинство пациентов ковид-госпиталей – непривитые. Среди беременных женщин, которые заболели коронавирусом, процент вакцинированных и вовсе минимальный.

- Только 10-15 процентов наших пациентов – вакцинированные. А в роддоме так и вовсе абсолютное большинство – непривитые, отсюда и тяжелое течение болезни, и летальные случаи. Беременность и гормональная перестройка – серьезный стресс для организма женщины, а коронавирус ослабляет его еще сильнее. К сожалению, бывают такие случаи, когда спасти не удается ни мать, ни малыша, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» главный врач Демского ковид-госпиталя Фанил Шамигулов.