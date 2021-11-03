Главврач инфекционной больницы Башкирии назвал условие выхода из антиковидных ограничений

От COVID-19 в республике вакцинировались 1,35 млн человек. Должно быть как минимум 2,48 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач башкирской инфекционной больницы Азат Мухаметзянов назвал главное условие выхода республики из антиковидных ограничений. По словам специалиста, определяющее значение в возвращении региона к нормальной жизни имеет вакцинация от коронавируса.

– Это напрямую влияет на сроки преодоления эпидемии, окончательного выхода из режима ограничений. Мы с вами сможем «дышать свободно» только, когда иммунитет к COVID-19 получат не менее 80% населения нашей республики. Таким образом, возникнет так называемый популяционный иммунитет, – заявил Мухаметзянов .

По состоянию на 3 ноября в Башкирии прививку против COVID-19 сделали 1,35 млн человек – это 54,7% от подлежащих вакцинации (должно быть как минимум 2,48 млн вакцинированных).