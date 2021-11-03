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Общество3 ноября 2021 16:46

Как изменились цены на продукты в Башкирии к началу нерабочей недели

Огурцы и помидоры продолжают расти в цене
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За неделю больше всего подорожали огурцы, помидоры, куриные яйца, гречка, макароны молоко

За неделю больше всего подорожали огурцы, помидоры, куриные яйца, гречка, макароны молоко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Башстата рассказали, как изменились цены на продукты в Башкирии к началу нерабочей недели. Статистику сравнили предложения в магазинах за 25 октября и 1 ноября.

За неделю больше всего подорожали огурцы и помидоры. Еженедельный рост цен на эти овощи продолжается с начала осени. За килограмм свежих помидоров в среднем сейчас просят 158 рублей – за неделю их стоимость поднялась на 9,1% или 13 рублей. То же самое с огурцами: они подорожали до 134 рублей (+5,9% или +7 рублей).

Подросли в цене также куриные яйца (почти 74 руб. за 10 шт.: +3,1% или +2 руб.), гречка (92,5 руб. за 1 кг: +3% или +2,6 руб.), макароны (69 руб. за 1 кг: +2,4% или +1,6 руб.) и пастеризованное молоко (54 руб. за 1 л.: +2,4% или +1,2 руб.).

Из подешевевших продовольственных товаров можно отметить разве что пшено (48,5 руб. за 1 кг: -2,6% или -1 руб.) и черный чай (почти 904 руб. за 1 кг: -2,1% или -19 руб.).