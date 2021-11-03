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Общество3 ноября 2021 17:33

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в День народного единства

Специалисты исключили осадки в праздничную дату
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3°

Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3°

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода ожидается в Башкирии завтра, 4 ноября, в День народного единства.

По данным специалистов, в республике обойдется без осадков, будет малооблачно. Ветер южного направления прогнозируется умеренным, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до -4,-9° по востоку подморозит до -15°. Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3°.

В МЧС добавили, что на отдельных участках автодорог ночью и утром возникнет дымка – она ограничит видимости до 1-2 километров.