Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в День народного единства

Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3° Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода ожидается в Башкирии завтра, 4 ноября, в День народного единства.

По данным специалистов, в республике обойдется без осадков, будет малооблачно. Ветер южного направления прогнозируется умеренным, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до -4,-9° по востоку подморозит до -15°. Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3°.

В МЧС добавили, что на отдельных участках автодорог ночью и утром возникнет дымка – она ограничит видимости до 1-2 километров.