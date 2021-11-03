Башкирский профсоюз попросил перевозчиков бесплатно возить медиков до работы и обратно

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии попросил перевозчиков, владельцев маршруток и таксопарков бесплатно или на льготных условиях возить медиков до работы и обратно

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии обратился к перевозчикам, владельцам маршруток и таксопарков с просьбой бесплатно или на льготных условиях возить медиков до работы и обратно «в знак признательности за нелегкий труд». Поводом для призыва стало обострение ситуации с коронавирусом. Открытое письмо операторам 2 ноября написал председатель правозащитной организации Рауль Халфин.

– Изо дня в день, практически бессменно работники здравоохранения борются с коронавирусом, спасая жизни людей и не щадя себя. Растут и без того колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. В целях социальной и моральной поддержки просим рассмотреть возможность бесплатного либо льготного проезда медицинских работников, – следует из обращения Халфина.

Он отметил, что профсоюз готов взять на себя организационную и медийную поддержку перевозчикам.