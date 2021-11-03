У легендарного экс-руководителя ГИБДД Башкирии Гильмутдинова не оказалось своего автомобиля

У Динара Гильмутдинова не оказалось собственного автомобиля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Бывший главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов после 16 лет работы в ГИБДД республики оказался без автомобиля.

Неожиданная информация была опубликована в декларации о доходах, которую Гильмутдинов выложил после того, как стал кандидатом в депутаты в Госдуму. Народный избранник заявил, что за 2020 год заработал 1 579 239 рублей, причем большую часть он получил от МВД республики. В собственности у Гильмутдинова есть квартира в 107 «квадратов» и небольшой гараж.

Начальником ГИБДД Гильмутдинов работал аж 16 лет, и за это время стал культовой личностью для многих водителей. Вот только оказалось, что собственного автомобиля у Динара Загитовича нет.

Тем не менее, это не помешало ему выиграть выборы в Стерлитамакском одномандатном округе и стать депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.