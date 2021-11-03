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Общество3 ноября 2021 14:03

В Уфе до 15 декабря частично перекроют только что открывшийся мост-вставку

Ограничение будет введено уже этой ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В Уфе с полуночи 4 ноября до 15 декабря частично перекроют только что открывшийся на выезд мост-вставку через реку Белую. Ограничение будет введено по крайней правой полосе проезжей части. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила городская администрация.

– Связано это с необходимостью демонтажа временных вспомогательных конструкций моста-вставки, – передали в мэрии.

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись к вводимому ограничению и извинились за возможные неудобства.

Напомним, мост-вставка через реку Белую был торжественно открыт 1 ноября. Его строили почти два с половиной года.